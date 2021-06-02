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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والعيص والمهد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:58 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والعيص والمهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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