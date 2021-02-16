إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.08 ملايين

إجمالي الوفيات الناتجة عنه وصل لمليونين و509898

أظهر إحصاء حديث، الثلاثاء، أن ما يزيد على 109.08 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898؛ وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.