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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.08 ملايين

إجمالي الوفيات الناتجة عنه وصل لمليونين و509898

أظهر إحصاء حديث، الثلاثاء، أن ما يزيد على 109.08 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898؛ وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.08 ملايين
سبق

أظهر إحصاء حديث، الثلاثاء، أن ما يزيد على 109.08 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898؛ وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:18 AM

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.08 ملايين

إجمالي الوفيات الناتجة عنه وصل لمليونين و509898

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء حديث، الثلاثاء، أن ما يزيد على 109.08 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898؛ وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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