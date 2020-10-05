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الاقتصاد يواصل التعافي.. عودة القطاع الخاص غير النفطي للنمو للمرة الأولى منذ فبراير

وسط طلب أقوى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا

أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عاد إلى النمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وسط طلب أقوى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة (Markit IHS) في السعودية، الصادر اليوم الاثنين، إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي؛ مما يشير إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد انخفاض المؤشر إلى 48.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي في ظل تباطؤ المبيعات.

وقالت الدراسة التابعة للمجموعة: إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020، قبل جائحة كوفيد-19 وقيود الإغلاق.

ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن الاقتصاد السعودي يواصل مساره نحو التعافي بعد الإغلاق، وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة (IHS Markit): "ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر، مدعومًا بالعودة إلى نمو المبيعات؛ حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاقتصاد يواصل التعافي.. عودة القطاع الخاص غير النفطي للنمو للمرة الأولى منذ فبراير
سبق

أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عاد إلى النمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وسط طلب أقوى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة (Markit IHS) في السعودية، الصادر اليوم الاثنين، إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي؛ مما يشير إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد انخفاض المؤشر إلى 48.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي في ظل تباطؤ المبيعات.

وقالت الدراسة التابعة للمجموعة: إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020، قبل جائحة كوفيد-19 وقيود الإغلاق.

ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن الاقتصاد السعودي يواصل مساره نحو التعافي بعد الإغلاق، وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة (IHS Markit): "ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر، مدعومًا بالعودة إلى نمو المبيعات؛ حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:46 AM

الاقتصاد يواصل التعافي.. عودة القطاع الخاص غير النفطي للنمو للمرة الأولى منذ فبراير

وسط طلب أقوى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا

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خالد علي - جدة
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أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عاد إلى النمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وسط طلب أقوى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة (Markit IHS) في السعودية، الصادر اليوم الاثنين، إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي؛ مما يشير إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد انخفاض المؤشر إلى 48.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي في ظل تباطؤ المبيعات.

وقالت الدراسة التابعة للمجموعة: إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020، قبل جائحة كوفيد-19 وقيود الإغلاق.

ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن الاقتصاد السعودي يواصل مساره نحو التعافي بعد الإغلاق، وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة (IHS Markit): "ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر، مدعومًا بالعودة إلى نمو المبيعات؛ حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق.

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