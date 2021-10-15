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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التهدئة ووقف العنف في لبنان

أكّدت ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني

تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

ودعت المنظمة إلى التهدئة ووقف العنف وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.

وأكّدت الأمانة العامة وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب اللبناني، معربةً عن أملها في أن يتم تعزيز قوة الدولة اللبنانية، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

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"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التهدئة ووقف العنف في لبنان
سبق

تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

ودعت المنظمة إلى التهدئة ووقف العنف وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.

وأكّدت الأمانة العامة وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب اللبناني، معربةً عن أملها في أن يتم تعزيز قوة الدولة اللبنانية، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:44 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التهدئة ووقف العنف في لبنان

أكّدت ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
134

تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

ودعت المنظمة إلى التهدئة ووقف العنف وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.

وأكّدت الأمانة العامة وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الشعب اللبناني، معربةً عن أملها في أن يتم تعزيز قوة الدولة اللبنانية، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

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