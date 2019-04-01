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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان ونجران

انخفاض في درجات الحرارة يُصحب برياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كما يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان ونجران
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كما يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:14 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الرياض والشرقية ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان ونجران

انخفاض في درجات الحرارة يُصحب برياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها، كما يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة يُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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