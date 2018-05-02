الدفاع المدني يباشر حريقًا اندلع في مستشفى العارضة بجازان

تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.
يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.
تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.
يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.
تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.
يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.
تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.
يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.