يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.

تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.

الدفاع المدني يباشر حريقًا اندلع في مستشفى العارضة بجازان محمد المواسي سبق 2018-05-02 تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان. يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439 06:46 PM

الدفاع المدني يباشر حريقًا اندلع في مستشفى العارضة بجازان تعرض لحريق مماثل قبل عام





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تباشر فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حاليًا بلاغا بوقوع حريق في مستشفى العارضة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان.

يشار إلى أن المستشفى تعرض لحريق أتى على أجزاء منه قبل ما يزيد عن عام.