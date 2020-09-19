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مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان يدشن معرض "يوم الصيدلي السعودي"

تحت شعار "بصحتك أجمل"

دشن مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامضي؛ معرض فعاليات "يوم الصيدلي السعودي" تحت شعار "بصحتك أجمل"، وذلك في بهو العيادات الخارجية.

تضمن المعرض عدة أركان لإظهار دور الصيدلي في الرعاية الصحية، ولتوعية المراجعين بأهميته وتقديم التثقيف الدوائي.

وقال اللواء الطبيب أحمد بن حسين الحامظي: إن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع، والإشراف والمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ ساهم في توسعة المستشفى وتفعيل الأقسام الطبية الرئيسة، ووضع خطة طموحة لإنشاء مستشفى مرجعي ومراكز طب الأسرة، ستساهم بشكل فعال في تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وعوائلهم في المنطقة.

وأضاف أن دور الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف الدواء للمريض، بل تجاوز ذلك إلى مشاركة الطبيب في اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة، والتأكد من عدم وجود موانع من استخدام بعض الأدوية، بالإضافة إلى إرشاد المريض إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء ونشر الوعي الصحي لاستخدام المستحضرات العلاجية بين أفراد المجتمع.

من جانبه رحب رئيس قسم الصيدليات بالمستشفى النقيب صيدلي أول محمد عبده هندي، بجميع الحضور والزوار في يوم الصيدلي السعودي، مؤكدًا أهمية تلك المهنة ضمن الكادر الطبي المعالج.

وقدم شكره لمدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، على دعمه اللامحدود والمتواصل، ليس على مستوى القسم فقط، وإنما على مستوى جميع الأقسام الطبية؛ في سبيل دفع عجلة التطور بما يعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

ويهدف يوم الصيدلي السعودي إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح له؛ من أجل تعزيز السلامة الدوائية للأطفال ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر قد تحدث جرّاء الاستخدام الخاطئ، وكذلك تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائيًّا، وتمكين الوالدين من التعامل مع أدوية أطفالهم بالشكل الصحيح، والتعريف بأهمية التطعيمات.

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مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان يدشن معرض "يوم الصيدلي السعودي"
سبق

دشن مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامضي؛ معرض فعاليات "يوم الصيدلي السعودي" تحت شعار "بصحتك أجمل"، وذلك في بهو العيادات الخارجية.

تضمن المعرض عدة أركان لإظهار دور الصيدلي في الرعاية الصحية، ولتوعية المراجعين بأهميته وتقديم التثقيف الدوائي.

وقال اللواء الطبيب أحمد بن حسين الحامظي: إن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع، والإشراف والمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ ساهم في توسعة المستشفى وتفعيل الأقسام الطبية الرئيسة، ووضع خطة طموحة لإنشاء مستشفى مرجعي ومراكز طب الأسرة، ستساهم بشكل فعال في تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وعوائلهم في المنطقة.

وأضاف أن دور الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف الدواء للمريض، بل تجاوز ذلك إلى مشاركة الطبيب في اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة، والتأكد من عدم وجود موانع من استخدام بعض الأدوية، بالإضافة إلى إرشاد المريض إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء ونشر الوعي الصحي لاستخدام المستحضرات العلاجية بين أفراد المجتمع.

من جانبه رحب رئيس قسم الصيدليات بالمستشفى النقيب صيدلي أول محمد عبده هندي، بجميع الحضور والزوار في يوم الصيدلي السعودي، مؤكدًا أهمية تلك المهنة ضمن الكادر الطبي المعالج.

وقدم شكره لمدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، على دعمه اللامحدود والمتواصل، ليس على مستوى القسم فقط، وإنما على مستوى جميع الأقسام الطبية؛ في سبيل دفع عجلة التطور بما يعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

ويهدف يوم الصيدلي السعودي إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح له؛ من أجل تعزيز السلامة الدوائية للأطفال ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر قد تحدث جرّاء الاستخدام الخاطئ، وكذلك تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائيًّا، وتمكين الوالدين من التعامل مع أدوية أطفالهم بالشكل الصحيح، والتعريف بأهمية التطعيمات.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:07 PM

مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان يدشن معرض "يوم الصيدلي السعودي"

تحت شعار "بصحتك أجمل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامضي؛ معرض فعاليات "يوم الصيدلي السعودي" تحت شعار "بصحتك أجمل"، وذلك في بهو العيادات الخارجية.

تضمن المعرض عدة أركان لإظهار دور الصيدلي في الرعاية الصحية، ولتوعية المراجعين بأهميته وتقديم التثقيف الدوائي.

وقال اللواء الطبيب أحمد بن حسين الحامظي: إن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع، والإشراف والمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ ساهم في توسعة المستشفى وتفعيل الأقسام الطبية الرئيسة، ووضع خطة طموحة لإنشاء مستشفى مرجعي ومراكز طب الأسرة، ستساهم بشكل فعال في تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وعوائلهم في المنطقة.

وأضاف أن دور الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف الدواء للمريض، بل تجاوز ذلك إلى مشاركة الطبيب في اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة، والتأكد من عدم وجود موانع من استخدام بعض الأدوية، بالإضافة إلى إرشاد المريض إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء ونشر الوعي الصحي لاستخدام المستحضرات العلاجية بين أفراد المجتمع.

من جانبه رحب رئيس قسم الصيدليات بالمستشفى النقيب صيدلي أول محمد عبده هندي، بجميع الحضور والزوار في يوم الصيدلي السعودي، مؤكدًا أهمية تلك المهنة ضمن الكادر الطبي المعالج.

وقدم شكره لمدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، على دعمه اللامحدود والمتواصل، ليس على مستوى القسم فقط، وإنما على مستوى جميع الأقسام الطبية؛ في سبيل دفع عجلة التطور بما يعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

ويهدف يوم الصيدلي السعودي إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح له؛ من أجل تعزيز السلامة الدوائية للأطفال ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر قد تحدث جرّاء الاستخدام الخاطئ، وكذلك تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائيًّا، وتمكين الوالدين من التعامل مع أدوية أطفالهم بالشكل الصحيح، والتعريف بأهمية التطعيمات.

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