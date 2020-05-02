36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

الصحة: ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2483 حالة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.