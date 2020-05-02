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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

الصحة: ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2483 حالة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان
سبق

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:29 AM

36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

الصحة: ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2483 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

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