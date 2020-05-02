36 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.
وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.
وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.
وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.