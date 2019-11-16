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"راغب علامة" لـ"سبق":  محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم

دعا الله تعالى أن يبعث مثله لاجتثاث الفساد من جذوره في لبنان

قال الفنان اللبناني راغب علامة من مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، خلال الحفلة التي أحياها الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض": نعيش ثورة على الفساد في لبنان ونتمنى ان يكون لدينا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان لاجتثاث الفساد من جذوره.

وخلال احتفال إذاعة MBC FM أمس، قال "علامة" لـ"سبق": حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد والله يبعث لنا واحد زيه.

وأضاف: طلبنا من ربنا واحد زيه لتصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره، تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عامًا.

وأردف: كنا في السابق نشعر في السعودية بأننا أغراب واليوم نشاهد ونشعر بالفرحة والسعادة في وجوه الناس التي تغيرت وزاد مدى بهجتهم وتعاطيهم مع بعض البعض فقد أصبحوا مرتاحين.

وتابع: ندعو الله لسمو ولي العهد أَن يسعده ويبارك فيه وأن يجعله مرتاحًا مطمئنًا هادئ البال كما أسعد العالم وريّحهم.

وعن كون الأمير محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم، قال راغب علامة: اقض على الفساد لتصنع وتبني بلدًا، فالفساد أساس المشكلات، وقد استطاع ولي العهد أن يحمي المملكة 100 سنة مستقبلاً، الله يحميه ويحفظه.

وكانت إذاعة MBC FM قد احتفلت مساء أمس في فيرمونت الرياض بمرور ربع قرن على انطلاق بثّها الإذاعي، بحضور رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، لتطفئ شمعة تأسيسها الخامسة والعشرين في العاصمة السعودية الرياض، وسط كوكبةٍ من نجوم الفن في العالم العربي، وحشدٍ من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجوه MBC وعدد من كبار المدعوّين والضيوف.

الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان راغب علامة مسرح أبو بكر سالم البوليفارد موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"راغب علامة" لـ"سبق":  محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم
سبق

قال الفنان اللبناني راغب علامة من مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، خلال الحفلة التي أحياها الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض": نعيش ثورة على الفساد في لبنان ونتمنى ان يكون لدينا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان لاجتثاث الفساد من جذوره.

وخلال احتفال إذاعة MBC FM أمس، قال "علامة" لـ"سبق": حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد والله يبعث لنا واحد زيه.

وأضاف: طلبنا من ربنا واحد زيه لتصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره، تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عامًا.

وأردف: كنا في السابق نشعر في السعودية بأننا أغراب واليوم نشاهد ونشعر بالفرحة والسعادة في وجوه الناس التي تغيرت وزاد مدى بهجتهم وتعاطيهم مع بعض البعض فقد أصبحوا مرتاحين.

وتابع: ندعو الله لسمو ولي العهد أَن يسعده ويبارك فيه وأن يجعله مرتاحًا مطمئنًا هادئ البال كما أسعد العالم وريّحهم.

وعن كون الأمير محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم، قال راغب علامة: اقض على الفساد لتصنع وتبني بلدًا، فالفساد أساس المشكلات، وقد استطاع ولي العهد أن يحمي المملكة 100 سنة مستقبلاً، الله يحميه ويحفظه.

وكانت إذاعة MBC FM قد احتفلت مساء أمس في فيرمونت الرياض بمرور ربع قرن على انطلاق بثّها الإذاعي، بحضور رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، لتطفئ شمعة تأسيسها الخامسة والعشرين في العاصمة السعودية الرياض، وسط كوكبةٍ من نجوم الفن في العالم العربي، وحشدٍ من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجوه MBC وعدد من كبار المدعوّين والضيوف.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
05:55 PM

"راغب علامة" لـ"سبق":  محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم

دعا الله تعالى أن يبعث مثله لاجتثاث الفساد من جذوره في لبنان

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قال الفنان اللبناني راغب علامة من مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، خلال الحفلة التي أحياها الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض": نعيش ثورة على الفساد في لبنان ونتمنى ان يكون لدينا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان لاجتثاث الفساد من جذوره.

وخلال احتفال إذاعة MBC FM أمس، قال "علامة" لـ"سبق": حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد والله يبعث لنا واحد زيه.

وأضاف: طلبنا من ربنا واحد زيه لتصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره، تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عامًا.

وأردف: كنا في السابق نشعر في السعودية بأننا أغراب واليوم نشاهد ونشعر بالفرحة والسعادة في وجوه الناس التي تغيرت وزاد مدى بهجتهم وتعاطيهم مع بعض البعض فقد أصبحوا مرتاحين.

وتابع: ندعو الله لسمو ولي العهد أَن يسعده ويبارك فيه وأن يجعله مرتاحًا مطمئنًا هادئ البال كما أسعد العالم وريّحهم.

وعن كون الأمير محمد بن سلمان أيقونة مكافحة الفساد في العالم، قال راغب علامة: اقض على الفساد لتصنع وتبني بلدًا، فالفساد أساس المشكلات، وقد استطاع ولي العهد أن يحمي المملكة 100 سنة مستقبلاً، الله يحميه ويحفظه.

وكانت إذاعة MBC FM قد احتفلت مساء أمس في فيرمونت الرياض بمرور ربع قرن على انطلاق بثّها الإذاعي، بحضور رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، لتطفئ شمعة تأسيسها الخامسة والعشرين في العاصمة السعودية الرياض، وسط كوكبةٍ من نجوم الفن في العالم العربي، وحشدٍ من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجوه MBC وعدد من كبار المدعوّين والضيوف.

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