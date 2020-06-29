الإطاحة بعصابة الـ17 مقيمًا بالرياض.. احتالوا على ضحاياهم بوثائق تأمين وشرائح اتصال

اتخذوا شقتين في حيي العزيزية والعمل مقرًّا لجرائمهم.. اتخاذ الإجراءات لإحالتهم للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (17) مقيمًا من جنسيات مصرية وسورية ويمنية وبنجلاديشية، إثر تورطهم في الاحتيال على مواطنين ومقيمين من خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم؛ حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقرًّا لجرائمهم.

وقد ضُبِط بحوزتهم (9000) شريحة اتصال لعدد من الشركات، و(3) أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.