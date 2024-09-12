الهلال يعلن أسماء المصابين بفيروس كورونا.. ويبدأ التحضير لمواجهة باختاكور

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة نظيره باختاكور الأوزبكي الاثنين المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020م.

وغلب الجانب الفني على الحصة التدريبية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجمل تكتيكية، ومناورة فنية.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب محمد كنو بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما لم يشارك اللاعب مدالله العليان بالمران نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وأثبتت الفحوص التي أجرتها بعثة الفريق إصابة مدير إدارة كرة القدم بالنادي سعود كريري، والخماسي (محمـد الواكد، محمد البريك، حمد العبدان، سلمان الفرج وصالح الشهري) بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين، الأولى كانت فور وصولهم إلى الدوحة مساء أمس، والثانية اليوم السبت.

ويخضع السداسي لإجراءات العزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومنح مدير الجهاز الفني، الروماني رازفان لوشيسكو، الثنائي جوستافو كويلار وعمر خربين إجازة لمدة أسبوعين نظير عدم وجود اسمَيهما ضمن قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

من جانب آخر، يعقد المدير الفني، الروماني رازفان لوشيسكو، وأحد اللاعبين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الغد مؤتمرًا صحفيًّا في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب "الجنوب" بالدوحة؛ وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة باختاكور.