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"صندوق التنمية الزراعية" يعتمد قروضاً بنحو 60 مليون ريال

شمل الخضراوات بالبيوت المحمية والدواجن البياض بمناطق عدة

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ عدداً من القروض التمويلية بنحو 60 مليون ريال.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي؛ أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في قطاعات زراعية عدة، وهي زراعة وإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في مناطق عدة بالمملكة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وهي مبادرة "دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والمقدرة بمبلغ (450) مليون ريال من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وتشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر مارس الماضي، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل ما يقارب (4398) مستفيداً بعدد أقساط مؤجلة بلغ (4752) بقيمة ما يقارب 150 مليون ريال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للقيادة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءاً من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، التي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

ودعا الصندوق، جميع المستفيدين، إلى التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

صندوق التنمية الزراعية القروض التمويلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق التنمية الزراعية" يعتمد قروضاً بنحو 60 مليون ريال
سبق

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ عدداً من القروض التمويلية بنحو 60 مليون ريال.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي؛ أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في قطاعات زراعية عدة، وهي زراعة وإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في مناطق عدة بالمملكة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وهي مبادرة "دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والمقدرة بمبلغ (450) مليون ريال من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وتشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر مارس الماضي، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل ما يقارب (4398) مستفيداً بعدد أقساط مؤجلة بلغ (4752) بقيمة ما يقارب 150 مليون ريال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للقيادة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءاً من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، التي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

ودعا الصندوق، جميع المستفيدين، إلى التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:24 PM

"صندوق التنمية الزراعية" يعتمد قروضاً بنحو 60 مليون ريال

شمل الخضراوات بالبيوت المحمية والدواجن البياض بمناطق عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ عدداً من القروض التمويلية بنحو 60 مليون ريال.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي؛ أن اعتماد هذه القروض شمل تمويل مشاريع في قطاعات زراعية عدة، وهي زراعة وإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية والدواجن البياض في مناطق عدة بالمملكة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إحدى مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وهي مبادرة "دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" والمقدرة بمبلغ (450) مليون ريال من خلال تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وتشمل المبادرة تأجيل أقساط مستحقة لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر مارس الماضي، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة التأجيل ما يقارب (4398) مستفيداً بعدد أقساط مؤجلة بلغ (4752) بقيمة ما يقارب 150 مليون ريال.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره للقيادة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وجزءاً من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، التي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

ودعا الصندوق، جميع المستفيدين، إلى التقديم عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني، حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.

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