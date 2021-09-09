كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الخميس. وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 45، تليها الدمام بـ 44.5، ثم الأحساء بـ 43.7. وأضاف المركز: سجلت شرورة والخرج والمدينة المنورة درجة 43 فيما سجلت الرياض والقصيم 42، بينما كانت درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن والعلا 41.

"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارةً اليوم بـ 45 درجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09 كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الخميس.



وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 45، تليها الدمام بـ 44.5، ثم الأحساء بـ 43.7.



وأضاف المركز: سجلت شرورة والخرج والمدينة المنورة درجة 43 فيما سجلت الرياض والقصيم 42، بينما كانت درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن والعلا 41.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 04:05 PM

"الأرصاد": ينبع أعلى مدن المملكة حرارةً اليوم بـ 45 درجة تلتها الدمام ثم الأحساء وبعدها شرورة والخرج والمدينة





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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدينة التي سجلت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى المملكة اليوم الخميس.



وأوضح المركز أن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بـ 45، تليها الدمام بـ 44.5، ثم الأحساء بـ 43.7.



وأضاف المركز: سجلت شرورة والخرج والمدينة المنورة درجة 43 فيما سجلت الرياض والقصيم 42، بينما كانت درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن والعلا 41.