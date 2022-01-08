بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، اعتقلت السلطات في كازاخستان قائد لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، بتهمة "الخيانة العظمى". وقالت "لجنة الأمن الوطني"، في بيانها: إن مديرها السابق اعتُقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفة أنه تم اعتقال مسؤولين آخرين للاشتباه بـ"الخيانة". واستعادت قوات الأمن السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية ألماتي، أمس الجمعة، بعد عنف دام أيامًا؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز". وقال رئيس البلاد المدعوم من روسيا: إنه أمر قواته بإطلاق النار "بهدف القتل" لإخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء كازاخستان. في الأثناء سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية في ألماتي بمغادرة كازاخستان؛ حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية؛ وفقًا لفرانس برس. وكانت كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى، شهدت منذ الأحد الماضي، حركة احتجاج بعد زيادة أسعار الغاز قبل أن تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 1000 جريح. ورفض رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أمس الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب. ووفقًا لفرانس برس: أعلنت الشرطة في كازاخستان سقوط 18 قتيلًا و748 جريحًا في صفوفها، بينما اعتقل أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء البلاد؛ حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.

بتهمة الخيانة العظمى.. كازاخستان تعتقل قائد الأمن الوطني السابق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، اعتقلت السلطات في كازاخستان قائد لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، بتهمة "الخيانة العظمى".



وقالت "لجنة الأمن الوطني"، في بيانها: إن مديرها السابق اعتُقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفة أنه تم اعتقال مسؤولين آخرين للاشتباه بـ"الخيانة".



واستعادت قوات الأمن السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية ألماتي، أمس الجمعة، بعد عنف دام أيامًا؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وقال رئيس البلاد المدعوم من روسيا: إنه أمر قواته بإطلاق النار "بهدف القتل" لإخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء كازاخستان.



في الأثناء سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية في ألماتي بمغادرة كازاخستان؛ حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية؛ وفقًا لفرانس برس.



وكانت كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى، شهدت منذ الأحد الماضي، حركة احتجاج بعد زيادة أسعار الغاز قبل أن تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 1000 جريح.



ورفض رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أمس الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب.



ووفقًا لفرانس برس: أعلنت الشرطة في كازاخستان سقوط 18 قتيلًا و748 جريحًا في صفوفها، بينما اعتقل أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء البلاد؛ حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 11:13 AM

بتهمة الخيانة العظمى.. كازاخستان تعتقل قائد الأمن الوطني السابق أقيل في أعقاب أعمال الشغب التي عمت البلاد مؤخرًا





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بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، اعتقلت السلطات في كازاخستان قائد لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، بتهمة "الخيانة العظمى".



وقالت "لجنة الأمن الوطني"، في بيانها: إن مديرها السابق اعتُقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفة أنه تم اعتقال مسؤولين آخرين للاشتباه بـ"الخيانة".



واستعادت قوات الأمن السيطرة على شوارع العاصمة الاقتصادية ألماتي، أمس الجمعة، بعد عنف دام أيامًا؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وقال رئيس البلاد المدعوم من روسيا: إنه أمر قواته بإطلاق النار "بهدف القتل" لإخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء كازاخستان.



في الأثناء سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية في ألماتي بمغادرة كازاخستان؛ حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية؛ وفقًا لفرانس برس.



وكانت كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى، شهدت منذ الأحد الماضي، حركة احتجاج بعد زيادة أسعار الغاز قبل أن تتحول التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 1000 جريح.



ورفض رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أمس الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب.



ووفقًا لفرانس برس: أعلنت الشرطة في كازاخستان سقوط 18 قتيلًا و748 جريحًا في صفوفها، بينما اعتقل أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء البلاد؛ حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.