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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل والمراكز التابعة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل والمراكز التابعة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة مساءً.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:57 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل والمراكز التابعة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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