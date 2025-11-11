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انتشال 4 جثث من أصل 5 لقوا حتفهم عقب اصطدام قارب تركي بناقلة يونانية

الحادث وقع الليلة الماضية وعثر صيادون على القارب المنكوب مقلوبًا في البحر

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أنه تم انتشال 4 جثث، من أصل خمسة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي، بناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن ناقلة ترفع العلَم اليوناني اصطدمت بقارب صيد تركي على بُعد 15 ميلًا بحريًّا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وذكرت "خبر ترك"، أن قارب الصيد كان يُقِل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأضافت أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبًا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلَم اليوناني.

وعلى الفور، نظّمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.

قارب صيد تركي ناقلة يونانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتشال 4 جثث من أصل 5 لقوا حتفهم عقب اصطدام قارب تركي بناقلة يونانية
سبق

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أنه تم انتشال 4 جثث، من أصل خمسة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي، بناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن ناقلة ترفع العلَم اليوناني اصطدمت بقارب صيد تركي على بُعد 15 ميلًا بحريًّا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وذكرت "خبر ترك"، أن قارب الصيد كان يُقِل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأضافت أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبًا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلَم اليوناني.

وعلى الفور، نظّمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:51 PM

انتشال 4 جثث من أصل 5 لقوا حتفهم عقب اصطدام قارب تركي بناقلة يونانية

الحادث وقع الليلة الماضية وعثر صيادون على القارب المنكوب مقلوبًا في البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أنه تم انتشال 4 جثث، من أصل خمسة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي، بناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن ناقلة ترفع العلَم اليوناني اصطدمت بقارب صيد تركي على بُعد 15 ميلًا بحريًّا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وذكرت "خبر ترك"، أن قارب الصيد كان يُقِل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأضافت أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبًا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلَم اليوناني.

وعلى الفور، نظّمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.

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