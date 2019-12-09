محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية بين السجون ومراكز الأحياء و"تراحم"

بهدف التعاون في إصلاح النزلاء ودمجهم داخل المجتمع بشكل طبيعي

شهد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية سجون منطقة مكة المكرمة، وجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة لدعم برامج الجمعية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم بسجون محافظة جدة.

ووقّع الاتفاقية كل من اللواء ماجد الدويش مدير سجون منطقة مكة المكرمة والدكتور سليمان موصلي رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية والمستشار أحمد الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبارك الأمير مشعل بن ماجد توقيع هذه الاتفاقية، مشددًا على أهمية تحقيق أهدافها وتأهيل ورعاية النزلاء وأسرهم والعمل على إصلاح النزلاء وتمكينهم بعدد من البرامج بما يضمن ‏اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي، مثمناً مثل تلك الاتفاقيات التي يعود نفعها للمجتمع وبما يعزز المسؤولية الاجتماعية.

وتأتي الاتفاقية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق مؤشر الاستقرار الأسري للنزلاء وأسرهم وبناء شراكات إيجابية فاعلة، إضافة إلى التعاون بين الجهات وتبادل الخبرات، وقياماً بالمسؤولية المشتركة.

كما تضمنت تنفيذ مشروع يشمل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتوعوية والثقافية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.