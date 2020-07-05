النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

"هدف" و"الأمن السيبراني".. تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في 13 تخصصًا

للجنسين.. يتطلبها سوق العمل في البرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

يشرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصًا تقنيًّا جديدًا يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية دعم أبرمت بين الجهتين مؤخرًا؛ لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشَغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفيًّا بعد إتمام فترة التدريب.

وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة؛ سعيًا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.

ووفقًا لمجالات التدريب، تَضَمّن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.

في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية

Full Stack Development)) والبرمجة المتكاملة (NET)، ‪وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة تطبيقات الأندرويد وآي أو إس؛ بينما يأتي تنفيذ مجال "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي" وفق البرامج التدريبية التالية: علم البينات، والذكاء الاصطناعي. ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء زيارات ميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الالتزام بإعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج التدريبي في شقيه (النظري والعملي)؛ وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ4 أشهر.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" و"الأمن السيبراني".. تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في 13 تخصصًا
سبق

يشرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصًا تقنيًّا جديدًا يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية دعم أبرمت بين الجهتين مؤخرًا؛ لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشَغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفيًّا بعد إتمام فترة التدريب.

وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة؛ سعيًا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.

ووفقًا لمجالات التدريب، تَضَمّن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.

في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية

Full Stack Development)) والبرمجة المتكاملة (NET)، ‪وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة تطبيقات الأندرويد وآي أو إس؛ بينما يأتي تنفيذ مجال "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي" وفق البرامج التدريبية التالية: علم البينات، والذكاء الاصطناعي. ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء زيارات ميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الالتزام بإعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج التدريبي في شقيه (النظري والعملي)؛ وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ4 أشهر.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:05 PM

"هدف" و"الأمن السيبراني".. تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في 13 تخصصًا

للجنسين.. يتطلبها سوق العمل في البرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,493

يشرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصًا تقنيًّا جديدًا يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية دعم أبرمت بين الجهتين مؤخرًا؛ لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشَغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفيًّا بعد إتمام فترة التدريب.

وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة؛ سعيًا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.

ووفقًا لمجالات التدريب، تَضَمّن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.

في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية

Full Stack Development)) والبرمجة المتكاملة (NET)، ‪وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة تطبيقات الأندرويد وآي أو إس؛ بينما يأتي تنفيذ مجال "البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي" وفق البرامج التدريبية التالية: علم البينات، والذكاء الاصطناعي. ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء زيارات ميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الالتزام بإعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج التدريبي في شقيه (النظري والعملي)؛ وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ4 أشهر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة