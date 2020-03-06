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"الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا"

أكد أن إجراءات المملكة للحد من انتشار الفيروس متوافقة مع الشرع

دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.

سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.

‏ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار‫#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.

وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".

وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله.

فيروس كورونا الجديد سعد الشثري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا"
سبق

دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.

سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.

‏ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار‫#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.

وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".

وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:20 AM

"الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا"

أكد أن إجراءات المملكة للحد من انتشار الفيروس متوافقة مع الشرع

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عبدالحكيم شار - الرياض
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دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.

سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.

‏ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار‫#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.

وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".

وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله.

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