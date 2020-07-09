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"الضمان الصحي" يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات

في إطار رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي، من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة.
وأكد أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضا المؤمّن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً النظر إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

ونوّه "الغامدي" بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة للفوترة، مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصدر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM".

ودعا "الغامدي" جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس: ww.cchi.gov.sa ، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 ، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن" على الصفحات الرسمية cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية.

يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى "إدارة دورة الإيرادات" والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 - AM) ليتم بعدها الاعتماد من قبل مجلس الضمان.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي" يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات
سبق

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي، من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة.
وأكد أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضا المؤمّن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً النظر إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

ونوّه "الغامدي" بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة للفوترة، مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصدر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM".

ودعا "الغامدي" جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس: ww.cchi.gov.sa ، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 ، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن" على الصفحات الرسمية cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية.

يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى "إدارة دورة الإيرادات" والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 - AM) ليتم بعدها الاعتماد من قبل مجلس الضمان.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
04:32 PM

"الضمان الصحي" يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات

في إطار رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي، من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة.
وأكد أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضا المؤمّن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً النظر إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

ونوّه "الغامدي" بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر".

ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة للفوترة، مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصدر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM".

ودعا "الغامدي" جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس: ww.cchi.gov.sa ، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 ، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن" على الصفحات الرسمية cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية.

يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى "إدارة دورة الإيرادات" والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 - AM) ليتم بعدها الاعتماد من قبل مجلس الضمان.

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