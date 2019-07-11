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الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية

لندن أعربت عن قلقها البالغ إزاء ممارسات طهران ودعتها إلى تجنب التصعيد

أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.

ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.

وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.

ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.

وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:43 AM

الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية

لندن أعربت عن قلقها البالغ إزاء ممارسات طهران ودعتها إلى تجنب التصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.

ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.

وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.

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