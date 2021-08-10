اليونان.. رئيس الوزراء يعتذر عن إخفاقاته أثناء مكافحة حرائق الغابات

قال: أتفهم تماماً آلام مواطنينا الذين رأوا منازلهم أو ممتلكاتهم تحترق

قدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتذاره عن إخفاقات أثناء مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.

المئات من رجال الإطفاء يكافحون حرائق ضخمة أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم ودمرت عشرات الممتلكات.

"ميتسوتاكيس" قال: "ربما فعلنا ما أمكننا فعله على مستوى البشر، لكن ذلك لم يكن كافياً في حالات كثيرة"، طبقاً لـ"بي بي سي".

ولا يزال الدخان الكثيف يتصاعد من جزيرة إيفيا، شمال شرقي العاصمة أثينا، والتي تشتعل فيها النيران منذ أسبوع.

وأُحرقت بالفعل عشرات المنازل وأفدنة من الغابات في إيفيا، في ضواحي العاصمة، وفي مناطق أخرى في اليونان.

ميتسوتاكيس" قال في خطاب تلفزيوني: "أتفهم تماماً آلام مواطنينا الذين رأوا منازلهم أو ممتلكاتهم تحترق".

لكنه أضاف أن البلاد "تواجه كارثة طبيعية ذات أبعاد غير مسبوقة".

وتصاعدت حدة الغضب الشعبي من تأخير استجابة الحكومة وأزماتها، بما في ذلك النقص الواضح في طائرات الإطفاء.

وقال "ميتسوتاكيس": "سنحدد أي إخفاقات"، لكنه أصرّ على أن رجال الإطفاء يخوضون معركة مع "قوى خارقة للطبيعة تتجاوز مقدرتهم في كثير من الأحيان".

وأنحى باللائمة في اندلاع الحرائق على "أزمة المناخ" التي تتسبب في "حرائق تستمر لأسابيع".