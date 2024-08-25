"الجوازات": موعد إلكتروني عبر "أبشر" للمواطنات لإصدار وتجديد الجواز.. قريباً

حثت الجميع على أهمية التسجيل والتفعيل في المنصة للاستفادة من خدماتها

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة "أبشر" التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية بمنصة "أبشر".

وأكدت "الجوازات" أنه يمكن عن طريق خدمة مواعيد "الجوازات" القيام بحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات عند إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عاماً فأكثر التي سيتم إدراجها قريباً ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر".

وأشارت "الجوازات" إلى أن تنفيذ خدمة المواعيد من خلال منصة "أبشر" عن طريق اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد، الجوازات، الانتقال لخدمة المواعيد، حجز موعد جديد، تحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، اختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة في قائمة المواعيد، اختيار التاريخ والوقت المناسب، اختيار الإدارة التي يرغب المستفيد في مراجعتها.

وحثت "الجوازات" جميع المواطنين والمواطنات إلى أهمية التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.