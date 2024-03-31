النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات

نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.

وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.

واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات
سبق

نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.

وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.

واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
03:47 PM

شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
11,502

نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.

وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.

واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة