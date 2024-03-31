شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات
نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.
وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.
واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".
شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-03-29
نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.
وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.
واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".
29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
03:47 PM
شاهد.. مهمة الرابعة فجرًا: ضبط وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات
نشر "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوثّق مهمة أمنية جرت أحداثها في الرابعة فجرًا، وتَمَثلت في مداهمة وكر لترويج المخدرات ومخالفة أنظمة الاتصالات.
وأبرز الفيديو عملية المداهمة والقبض على ٤ متهمين وضبط مخدرات ومبالغ مالية.
واختتم المقطع بالتأكيد على عزم وزارة الداخلية على تنفيذ مهمة "وطن بلا مخالف".