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"أمن الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقات

بعد تلقي بلاغ بالواقعة.. ويعمل بأحد المحلات التجارية

أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

الجهات الأمنية الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقات
سبق

أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:28 PM

"أمن الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقات

بعد تلقي بلاغ بالواقعة.. ويعمل بأحد المحلات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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8,192

أطاحت دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج بمقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج، باشرت يوم أمس بلاغاً عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وضبط المقيم، وبالرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المقيم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

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