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"كورونا" يتفشّى بين مسؤولين كبار في الحكومة الهندية

السلطات طلبت من 35 موظفًا الخضوع للعزل

كشف مسؤولون في الحكومة الهندية، اليوم (الخميس)، عن وكيل وزارة الدفاع أجاي كومار، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي.

وأوضح مصدر بوزارة الدفاع أن الوزير راجنات سينغ يعمل في الوقت الراهن من المنزل بعد ثبوت إصابة "كومار" بالفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبهم ذكر مسؤولون أن السلطات طلبت من 35 موظفًا في وزارات الدفاع والمالية والعدل خالطوا عاملين مصابين بالخضوع للعزل الإجباري.

و"كومار" هو أعلى مسؤول حكومي يصاب بالفيروس، الذي أصيب به أيضاً مسؤولون في وزارات المالية والخارجية والعدل يقطنون في مجموعة مبان على مساحة مترامية الأطراف في وسط دلهي.

ويتزايد انتقاد إجراءات العزل التي فرضها "مودي" على 1.3 مليار نسمة، وفشلت في السيطرة على الجائحة، في حين أسفرت عن فقد آلاف الوظائف.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتفشّى بين مسؤولين كبار في الحكومة الهندية
سبق

كشف مسؤولون في الحكومة الهندية، اليوم (الخميس)، عن وكيل وزارة الدفاع أجاي كومار، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي.

وأوضح مصدر بوزارة الدفاع أن الوزير راجنات سينغ يعمل في الوقت الراهن من المنزل بعد ثبوت إصابة "كومار" بالفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبهم ذكر مسؤولون أن السلطات طلبت من 35 موظفًا في وزارات الدفاع والمالية والعدل خالطوا عاملين مصابين بالخضوع للعزل الإجباري.

و"كومار" هو أعلى مسؤول حكومي يصاب بالفيروس، الذي أصيب به أيضاً مسؤولون في وزارات المالية والخارجية والعدل يقطنون في مجموعة مبان على مساحة مترامية الأطراف في وسط دلهي.

ويتزايد انتقاد إجراءات العزل التي فرضها "مودي" على 1.3 مليار نسمة، وفشلت في السيطرة على الجائحة، في حين أسفرت عن فقد آلاف الوظائف.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:52 PM

"كورونا" يتفشّى بين مسؤولين كبار في الحكومة الهندية

السلطات طلبت من 35 موظفًا الخضوع للعزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤولون في الحكومة الهندية، اليوم (الخميس)، عن وكيل وزارة الدفاع أجاي كومار، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي.

وأوضح مصدر بوزارة الدفاع أن الوزير راجنات سينغ يعمل في الوقت الراهن من المنزل بعد ثبوت إصابة "كومار" بالفيروس؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبهم ذكر مسؤولون أن السلطات طلبت من 35 موظفًا في وزارات الدفاع والمالية والعدل خالطوا عاملين مصابين بالخضوع للعزل الإجباري.

و"كومار" هو أعلى مسؤول حكومي يصاب بالفيروس، الذي أصيب به أيضاً مسؤولون في وزارات المالية والخارجية والعدل يقطنون في مجموعة مبان على مساحة مترامية الأطراف في وسط دلهي.

ويتزايد انتقاد إجراءات العزل التي فرضها "مودي" على 1.3 مليار نسمة، وفشلت في السيطرة على الجائحة، في حين أسفرت عن فقد آلاف الوظائف.

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