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نائب رئيس نادي أبها لـ"سبق": ميزانيتنا "صفرية".. وعقودنا بالآجل

شدد على أنهم لم يستلموا مكافأة الصعود

قبل أقل من 48 ساعة فقط على حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين تهدد بعض العوائق المالية والبنية التحتية مستقبل نادي أبها في دوري المحترفين.

حيث أكد عبدالعال الحربي نائب رئيس نادي أبها في تصريح خاص ل"سبق" أن ميزانية النادي وبكل تجرد هي ميزانية صفرية، بدون أي دعم أو تحويل أي مبالغة مستحقة للنادي ومن أبرزها مكافأة صعود النادي وتحقيقه درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والبالغة 5 ملايين ريال".

وأضاف: النادي بدون ملعب أو حتى مقر، ويتمرن الفريق الأول لكرة القدم حالياً على الملعب الرديف لمدينة الأمير بن سلطان الرياضية بالمحالة، وندرس حالياً الاتفاق مع نادي المصيف 50 كيلو متراً جنوب مدينة أبها" ليكون ملعب النادي الرئيسي هو ملعب يتمرن عليه الفريق الأول لنادي أبها.

وتابع الحربي: عقود جميع اللاعبين بالآجل، ولَم يستلم أي لاعب ولا ناديه الأصلي أي مقدم عقد أو حقوق منا حتى اللحظة، مبيناً أن بعض اللاعبين الجدد رفضت أنديتهم تسليم بطاقة اللاعب الدولية لنا، بل وأمهلنا حتى نهاية أغسطس الجاري لتسليم مقدمات عقود اللاعبين والمبالغة المستحقة لأنديتهم السابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نائب رئيس نادي أبها لـ"سبق": ميزانيتنا "صفرية".. وعقودنا بالآجل
سبق

قبل أقل من 48 ساعة فقط على حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين تهدد بعض العوائق المالية والبنية التحتية مستقبل نادي أبها في دوري المحترفين.

حيث أكد عبدالعال الحربي نائب رئيس نادي أبها في تصريح خاص ل"سبق" أن ميزانية النادي وبكل تجرد هي ميزانية صفرية، بدون أي دعم أو تحويل أي مبالغة مستحقة للنادي ومن أبرزها مكافأة صعود النادي وتحقيقه درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والبالغة 5 ملايين ريال".

وأضاف: النادي بدون ملعب أو حتى مقر، ويتمرن الفريق الأول لكرة القدم حالياً على الملعب الرديف لمدينة الأمير بن سلطان الرياضية بالمحالة، وندرس حالياً الاتفاق مع نادي المصيف 50 كيلو متراً جنوب مدينة أبها" ليكون ملعب النادي الرئيسي هو ملعب يتمرن عليه الفريق الأول لنادي أبها.

وتابع الحربي: عقود جميع اللاعبين بالآجل، ولَم يستلم أي لاعب ولا ناديه الأصلي أي مقدم عقد أو حقوق منا حتى اللحظة، مبيناً أن بعض اللاعبين الجدد رفضت أنديتهم تسليم بطاقة اللاعب الدولية لنا، بل وأمهلنا حتى نهاية أغسطس الجاري لتسليم مقدمات عقود اللاعبين والمبالغة المستحقة لأنديتهم السابقة.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:38 PM

نائب رئيس نادي أبها لـ"سبق": ميزانيتنا "صفرية".. وعقودنا بالآجل

شدد على أنهم لم يستلموا مكافأة الصعود

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رائد القرفي - أبها
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قبل أقل من 48 ساعة فقط على حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين تهدد بعض العوائق المالية والبنية التحتية مستقبل نادي أبها في دوري المحترفين.

حيث أكد عبدالعال الحربي نائب رئيس نادي أبها في تصريح خاص ل"سبق" أن ميزانية النادي وبكل تجرد هي ميزانية صفرية، بدون أي دعم أو تحويل أي مبالغة مستحقة للنادي ومن أبرزها مكافأة صعود النادي وتحقيقه درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والبالغة 5 ملايين ريال".

وأضاف: النادي بدون ملعب أو حتى مقر، ويتمرن الفريق الأول لكرة القدم حالياً على الملعب الرديف لمدينة الأمير بن سلطان الرياضية بالمحالة، وندرس حالياً الاتفاق مع نادي المصيف 50 كيلو متراً جنوب مدينة أبها" ليكون ملعب النادي الرئيسي هو ملعب يتمرن عليه الفريق الأول لنادي أبها.

وتابع الحربي: عقود جميع اللاعبين بالآجل، ولَم يستلم أي لاعب ولا ناديه الأصلي أي مقدم عقد أو حقوق منا حتى اللحظة، مبيناً أن بعض اللاعبين الجدد رفضت أنديتهم تسليم بطاقة اللاعب الدولية لنا، بل وأمهلنا حتى نهاية أغسطس الجاري لتسليم مقدمات عقود اللاعبين والمبالغة المستحقة لأنديتهم السابقة.

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