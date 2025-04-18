كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة. وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18 كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.



وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 02:15 PM

إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191726 والوفيات فوق الـ20 ألفًا





A A A





0 مشاركة

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.



وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.