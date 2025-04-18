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إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191726 والوفيات فوق الـ20 ألفًا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:15 PM

إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة و3658 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191726 والوفيات فوق الـ20 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.

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