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هطولات وحبات برد.. خريطة "طقس نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

قال: رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات وحبات برد.. خريطة "طقس نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
08:59 AM

هطولات وحبات برد.. خريطة "طقس نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

قال: رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة".

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