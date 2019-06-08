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"البيئة" تطرح 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف المناطق

التقديم خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرحها عدد 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة، وتوفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الاختبار.

وأهابت "البيئة" بالراغبين التقديم على الوظائف، من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، ابتداءً من 15/ 10/ 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18/ 6 / 2019م، ولمدة (10) أيام.

ولفتت الانتباه إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، الذي سيكون عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح.

وأوضحت الوزارة أن الترشح النهائي للوظيفة سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 - 30/ 10/ 1440هـ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.

وأشارت في إعلانها لمسميات الوظائف الشاغرة، المتمثلة في (مهندس مدني مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري، باحث بيئي مساعد، باحث ثروة حيوانية مساعد، باحث إحصاء مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث ميزانية مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث تسويق، باحث ثروة سمكية مساعد، باحث استثمار مساعد، باحث مشتريات مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تخطيط مساعد، باحث إحصاء مساعد، فني دعم، مأمور علاقات عامة، هيدرولوجي، مراقب بيئي، محاسب مساعد).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطرح 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف المناطق
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرحها عدد 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة، وتوفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الاختبار.

وأهابت "البيئة" بالراغبين التقديم على الوظائف، من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، ابتداءً من 15/ 10/ 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18/ 6 / 2019م، ولمدة (10) أيام.

ولفتت الانتباه إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، الذي سيكون عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح.

وأوضحت الوزارة أن الترشح النهائي للوظيفة سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 - 30/ 10/ 1440هـ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.

وأشارت في إعلانها لمسميات الوظائف الشاغرة، المتمثلة في (مهندس مدني مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري، باحث بيئي مساعد، باحث ثروة حيوانية مساعد، باحث إحصاء مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث ميزانية مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث تسويق، باحث ثروة سمكية مساعد، باحث استثمار مساعد، باحث مشتريات مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تخطيط مساعد، باحث إحصاء مساعد، فني دعم، مأمور علاقات عامة، هيدرولوجي، مراقب بيئي، محاسب مساعد).

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:41 PM

"البيئة" تطرح 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف المناطق

التقديم خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرحها عدد 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة، وتوفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الاختبار.

وأهابت "البيئة" بالراغبين التقديم على الوظائف، من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، ابتداءً من 15/ 10/ 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18/ 6 / 2019م، ولمدة (10) أيام.

ولفتت الانتباه إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، الذي سيكون عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح.

وأوضحت الوزارة أن الترشح النهائي للوظيفة سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 - 30/ 10/ 1440هـ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.

وأشارت في إعلانها لمسميات الوظائف الشاغرة، المتمثلة في (مهندس مدني مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري، باحث بيئي مساعد، باحث ثروة حيوانية مساعد، باحث إحصاء مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث ميزانية مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث تسويق، باحث ثروة سمكية مساعد، باحث استثمار مساعد، باحث مشتريات مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تخطيط مساعد، باحث إحصاء مساعد، فني دعم، مأمور علاقات عامة، هيدرولوجي، مراقب بيئي، محاسب مساعد).

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