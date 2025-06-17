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"بن منيف" يتفقد عددًا من المشاريع في بلدية صامطة

شملت تنفيذ المركز الحضاري وأعمال السفلتة

نفذ رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان، الدكتور سالم بن علي منيف، جولة ميدانية على عدد من المشاريع التابعة للبلدية.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة.

ورافق الدكتور "بن منيف" في الجولة، رئيس قسم المشاريع والمكتب الاستشاري وعدد من المختصين بالبلدية.

شملت الجولة تفقد تنفيذ المركز الحضاري وحديقة وممشى الحزام الجنوبي بمحافظة صامطة، وأعمال السفلتة في الحي الغربي بالمحافظة وقرى الجرادية والعامرية والدريعية.

‎وشدد رئيس بلدية محافظة صامطة على المقاولين بضرورة سرعة إنجاز الأعمال الموكلة لهم حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها المواطن، والسعي على رفاهيته وراحته بتقديم أفضل الخدمات.

كما أكد "بن منيف" أن الجولات التفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لنطاق خدمات البلدية.

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"بن منيف" يتفقد عددًا من المشاريع في بلدية صامطة
سبق

نفذ رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان، الدكتور سالم بن علي منيف، جولة ميدانية على عدد من المشاريع التابعة للبلدية.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة.

ورافق الدكتور "بن منيف" في الجولة، رئيس قسم المشاريع والمكتب الاستشاري وعدد من المختصين بالبلدية.

شملت الجولة تفقد تنفيذ المركز الحضاري وحديقة وممشى الحزام الجنوبي بمحافظة صامطة، وأعمال السفلتة في الحي الغربي بالمحافظة وقرى الجرادية والعامرية والدريعية.

‎وشدد رئيس بلدية محافظة صامطة على المقاولين بضرورة سرعة إنجاز الأعمال الموكلة لهم حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها المواطن، والسعي على رفاهيته وراحته بتقديم أفضل الخدمات.

كما أكد "بن منيف" أن الجولات التفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لنطاق خدمات البلدية.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:23 PM

"بن منيف" يتفقد عددًا من المشاريع في بلدية صامطة

شملت تنفيذ المركز الحضاري وأعمال السفلتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذ رئيس بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي، التابعة لأمانة منطقة جازان، الدكتور سالم بن علي منيف، جولة ميدانية على عدد من المشاريع التابعة للبلدية.

جاء ذلك بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة.

ورافق الدكتور "بن منيف" في الجولة، رئيس قسم المشاريع والمكتب الاستشاري وعدد من المختصين بالبلدية.

شملت الجولة تفقد تنفيذ المركز الحضاري وحديقة وممشى الحزام الجنوبي بمحافظة صامطة، وأعمال السفلتة في الحي الغربي بالمحافظة وقرى الجرادية والعامرية والدريعية.

‎وشدد رئيس بلدية محافظة صامطة على المقاولين بضرورة سرعة إنجاز الأعمال الموكلة لهم حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع لينعم بها المواطن، والسعي على رفاهيته وراحته بتقديم أفضل الخدمات.

كما أكد "بن منيف" أن الجولات التفقدية مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لنطاق خدمات البلدية.

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