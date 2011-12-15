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غرفة الرياض و"هدف" ينظّمان ملتقى تمهير

على مدار يومين.. ويوفر 800 فرصة تدريبية

نظّمت غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" يومَي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 ديسمبر 2021، ملتقى برنامج تمهير، الذي يوفر 800 فرصة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للأعمال في صندوق الموارد البشرية "هدف" فراس أبا الخيل: الملتقى جاء بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص، والشراكة مع القطاع الخاص تشكل حجر الأساس في منجزات الصندوق.

وأضاف: الصندوق استطاع خلال عام 2021 تحقيق منجزات نوعية أثمرت عن إتاحة أكثر من 28 ألف فرصة تدريبية على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 6 آلاف منشأة، وتعاون غرفة الرياض مع البرنامج يعد حجر الزاوية في تحقيق عديد من المنجزات.

وأردف "أبا الخيل": البرنامج على مستوى منطقة الرياض نجح بالتعاون مع الغرفة خلال عام 2021 بتوفير ما يزيد على 10645 فرصة تدريب، استفاد منها 1244 منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 845 شابًا وشابة، وفي مجال التوعية نفّذ البرنامج 9 ورش عمل التحق بها 980 شابًا وشابة، واليوم يشارك في هذا الملتقى 44 منشأة تعرض 800 فرصة تدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض و"هدف" ينظّمان ملتقى تمهير
سبق

نظّمت غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" يومَي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 ديسمبر 2021، ملتقى برنامج تمهير، الذي يوفر 800 فرصة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للأعمال في صندوق الموارد البشرية "هدف" فراس أبا الخيل: الملتقى جاء بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص، والشراكة مع القطاع الخاص تشكل حجر الأساس في منجزات الصندوق.

وأضاف: الصندوق استطاع خلال عام 2021 تحقيق منجزات نوعية أثمرت عن إتاحة أكثر من 28 ألف فرصة تدريبية على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 6 آلاف منشأة، وتعاون غرفة الرياض مع البرنامج يعد حجر الزاوية في تحقيق عديد من المنجزات.

وأردف "أبا الخيل": البرنامج على مستوى منطقة الرياض نجح بالتعاون مع الغرفة خلال عام 2021 بتوفير ما يزيد على 10645 فرصة تدريب، استفاد منها 1244 منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 845 شابًا وشابة، وفي مجال التوعية نفّذ البرنامج 9 ورش عمل التحق بها 980 شابًا وشابة، واليوم يشارك في هذا الملتقى 44 منشأة تعرض 800 فرصة تدريبية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
01:39 PM

غرفة الرياض و"هدف" ينظّمان ملتقى تمهير

على مدار يومين.. ويوفر 800 فرصة تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" يومَي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 ديسمبر 2021، ملتقى برنامج تمهير، الذي يوفر 800 فرصة تدريبية.

وقال المدير التنفيذي للأعمال في صندوق الموارد البشرية "هدف" فراس أبا الخيل: الملتقى جاء بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص، والشراكة مع القطاع الخاص تشكل حجر الأساس في منجزات الصندوق.

وأضاف: الصندوق استطاع خلال عام 2021 تحقيق منجزات نوعية أثمرت عن إتاحة أكثر من 28 ألف فرصة تدريبية على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 6 آلاف منشأة، وتعاون غرفة الرياض مع البرنامج يعد حجر الزاوية في تحقيق عديد من المنجزات.

وأردف "أبا الخيل": البرنامج على مستوى منطقة الرياض نجح بالتعاون مع الغرفة خلال عام 2021 بتوفير ما يزيد على 10645 فرصة تدريب، استفاد منها 1244 منشأة، كما تم توظيف ما يزيد على 845 شابًا وشابة، وفي مجال التوعية نفّذ البرنامج 9 ورش عمل التحق بها 980 شابًا وشابة، واليوم يشارك في هذا الملتقى 44 منشأة تعرض 800 فرصة تدريبية.

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