الإطاحة بمسلحين وإحباط كميات من المُسكِر بالداير

ضمن الحملة الأمنية المشتركة تزامناً مع الاختبارات

نجحت الجهود الأمنية بمحافظة الداير شرق منطقة جازان من القبض على مسلحين ومخالفين لنظام الإقامة، كما تم ضبط كمية من المهربات، بإشراف ومتابعة من محافظ الداير.

وتفصيلاً، تمكنت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، في القبض على عصابة مسلحة ومجموعة من مخالفي نظام الإقامة وكمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر المعد من قبل مجهولي الهوية للبيع والترويج؛ تزامناً مع فترة الاختبارات.

وأشرف محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور القيادات الأمنية على حملة أمنية واسعة استهدفت عصابة مسلحة امتهنت التهريب والترويج والسلب، حيث داهمت الفرق الأمنية المشكلة من دوريات محافظة الداير وشرطة الداير وقيادة الأفواج الأمنية والفصيل الحبلي بحرس الحدود، وكر العصابة في أحد الجبال الوعرة وشديدة الانحدار.

وخلال العملية بادرت العصابة بإطلاق النار على رجال الأمن؛ لإثنائهم عن مواصلة تمشيط المنطقة والوصول إلى أوكارهم، إلا أن الخطط المدروسة والموضوعة لمثل هذه الظروف ساهمت في نجاح رجال الأمن في السيطرة على الموقف، مما استدعى الردّ بالمثل على مصادر النيران، والقبض على أفراد العصابة بأسلحتهم التي استخدموها في مهاجمة رجال الأمن.

وبتمشيط المواقع الوعرة التي يشتبه باتخاذ المخالفين منها مواقع لهم يتحصنون بها، ألقت الفرق الأمنية القبض على مجموعة من المتسللين وأحبطت عمليات تهريب كمية من القات المخدر، وأفشلت الحملة الأمنية المشتركة عملية ترويج كمية من الشراب المسكر كان معدا في عبوات جاهزة للبيع والترويج.

وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن مثل هذه الحملات الأمنية تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه؛ وتحقيقاً للأمن والقضاء على الظواهر السلبية، لافتاً إلى أن مثل هذه الحملات تقوم بها فرق أمنية متمكنة، بعد عمليات رصد ومتابعة ودراسة للحالة الأمنية والتضاريسية.