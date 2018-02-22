أمير الرياض ونائبه يشرِّفان حفل سفارة الكويت في اليوم الوطني لبلادها

قدَّم التهنئة للشعب والحكومة الكويتية وأكد العلاقات الأخوية بين البلدَيْن

شرَّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السعودية.

وأعرب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن تهنئته الخالصة لحكومة الكويت قيادة وشعبًا، مؤكدًا العلاقات الأخوية الغالية بين البلدين الشقيقين (السعودية والكويت)، ومتمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.