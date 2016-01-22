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حادثة غريبة في الملاعب.. الجيل بلاعبين في دكة البدلاء أمام أبها.. تعرّف على السبب

في حادثة تحصل لأول مرة في الملاعب السعودية، خاض فريق الجيل مباراته ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بتواجد اثنين فقط من لاعبيه في دكة البدلاء.

وبحسب مراسل دوري بلس فإن السبب يعود لتأخر بعثة الفريق عن موعد إقلاع الطائرة من الرياض إلى أبها، حيث سافر الفريق برًا من الأحساء إلى الرياض للحاق بالرحلة المقررة ظهر الأمس، ولكن تأخر البعثة أدى إلى إغلاق البوابات، مما اضطر إداريي الفريق لشراء تذاكر للبعثة من حسابهم الخاص، ولم يتمكنوا من حجز سوى ١٥ تذكرة، علمًا أن عدد البعثة ٢٥ ما بين لاعبين ومدربين وإداريين.

وبعد الحادثة حاول مسؤولو الجيل تأجيل اللقاء بالتواصل مع لجنة المسابقات، ولكن طلبهم قوبل بالرفض بحسب ما جاء على لسان مراسل دوري بلس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حادثة غريبة في الملاعب.. الجيل بلاعبين في دكة البدلاء أمام أبها.. تعرّف على السبب
سبق

في حادثة تحصل لأول مرة في الملاعب السعودية، خاض فريق الجيل مباراته ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بتواجد اثنين فقط من لاعبيه في دكة البدلاء.

وبحسب مراسل دوري بلس فإن السبب يعود لتأخر بعثة الفريق عن موعد إقلاع الطائرة من الرياض إلى أبها، حيث سافر الفريق برًا من الأحساء إلى الرياض للحاق بالرحلة المقررة ظهر الأمس، ولكن تأخر البعثة أدى إلى إغلاق البوابات، مما اضطر إداريي الفريق لشراء تذاكر للبعثة من حسابهم الخاص، ولم يتمكنوا من حجز سوى ١٥ تذكرة، علمًا أن عدد البعثة ٢٥ ما بين لاعبين ومدربين وإداريين.

وبعد الحادثة حاول مسؤولو الجيل تأجيل اللقاء بالتواصل مع لجنة المسابقات، ولكن طلبهم قوبل بالرفض بحسب ما جاء على لسان مراسل دوري بلس.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
06:35 PM

حادثة غريبة في الملاعب.. الجيل بلاعبين في دكة البدلاء أمام أبها.. تعرّف على السبب

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
10
17,336

في حادثة تحصل لأول مرة في الملاعب السعودية، خاض فريق الجيل مباراته ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بتواجد اثنين فقط من لاعبيه في دكة البدلاء.

وبحسب مراسل دوري بلس فإن السبب يعود لتأخر بعثة الفريق عن موعد إقلاع الطائرة من الرياض إلى أبها، حيث سافر الفريق برًا من الأحساء إلى الرياض للحاق بالرحلة المقررة ظهر الأمس، ولكن تأخر البعثة أدى إلى إغلاق البوابات، مما اضطر إداريي الفريق لشراء تذاكر للبعثة من حسابهم الخاص، ولم يتمكنوا من حجز سوى ١٥ تذكرة، علمًا أن عدد البعثة ٢٥ ما بين لاعبين ومدربين وإداريين.

وبعد الحادثة حاول مسؤولو الجيل تأجيل اللقاء بالتواصل مع لجنة المسابقات، ولكن طلبهم قوبل بالرفض بحسب ما جاء على لسان مراسل دوري بلس.

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