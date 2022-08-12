متحدث "الصحة" يكشف عن نسب الإصابات الجديدة بين فئات المجتمع

32499 حالة نشطة.. 43% إناث و11% أطفال و5% من كبار السن

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 293037 حالة، من بينها 32499 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1826 حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 257269 حالة بإضافة 2151 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 3269 حالة، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً ".

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها 1569 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4001103 فحوص مخبرية دقيقة، بإضافة 67676 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 الماضية.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً."

وأبان د. "العبدالعالي" أن الخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

وأكد أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث‏ ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، مبيناً أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً.

وأبان أن من تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخراً من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وجدّد الدكتور "العبدالعالي" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.