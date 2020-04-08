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الغابون: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 شخصًا

تسجيل ثلاث إصابات جديدة

أعلنت سلطات التصدي لفيروس كورونا المستجد في الغابون اليوم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 33 شخصاً.


وكانت السلطات الغابونية قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد عن 30 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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الغابون: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 شخصًا
سبق

أعلنت سلطات التصدي لفيروس كورونا المستجد في الغابون اليوم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 33 شخصاً.


وكانت السلطات الغابونية قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد عن 30 شخصاً.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:41 PM

الغابون: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 شخصًا

تسجيل ثلاث إصابات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات التصدي لفيروس كورونا المستجد في الغابون اليوم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 33 شخصاً.


وكانت السلطات الغابونية قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد عن 30 شخصاً.

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