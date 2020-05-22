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"بلدية المطار" تُغلق مستودع "أسرّة" مخالفًا بمبنى سكني بـ"فيصلية جدة"

نفذت حملة دهم وصادرت ما بداخله وتمكنت العمالة من الهروب

أغلقت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة مستودعًا مخالفًا لتخزين (الأسرّة والمراتب) في عمارة سكنية بحي الفيصلية شمال المحافظة، تديره عمالة وافدة، وذلك خلال حملة دهم نفذتها في نطاق البلدية، حيث جرى مصادرة ما بداخل المستودع وهي 105 أسرة فيما لاذ العمال بالهروب.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبين من بلدية المطار رصدوا المستودع المخالف قبل مداهمته وذلك في إطار أعمال الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق البلدية بالنطاق خصوصًا ما يتعلق بالمستودعات المخالفة، وأكد أن البلدية مستمرة في متابعة ورصد جميع المخالفات، مؤكدًا حرص الأمانة على خدمة المواطنين والمقيمين.

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"بلدية المطار" تُغلق مستودع "أسرّة" مخالفًا بمبنى سكني بـ"فيصلية جدة"
سبق

أغلقت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة مستودعًا مخالفًا لتخزين (الأسرّة والمراتب) في عمارة سكنية بحي الفيصلية شمال المحافظة، تديره عمالة وافدة، وذلك خلال حملة دهم نفذتها في نطاق البلدية، حيث جرى مصادرة ما بداخل المستودع وهي 105 أسرة فيما لاذ العمال بالهروب.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبين من بلدية المطار رصدوا المستودع المخالف قبل مداهمته وذلك في إطار أعمال الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق البلدية بالنطاق خصوصًا ما يتعلق بالمستودعات المخالفة، وأكد أن البلدية مستمرة في متابعة ورصد جميع المخالفات، مؤكدًا حرص الأمانة على خدمة المواطنين والمقيمين.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
12:49 AM

"بلدية المطار" تُغلق مستودع "أسرّة" مخالفًا بمبنى سكني بـ"فيصلية جدة"

نفذت حملة دهم وصادرت ما بداخله وتمكنت العمالة من الهروب

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,917

أغلقت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة مستودعًا مخالفًا لتخزين (الأسرّة والمراتب) في عمارة سكنية بحي الفيصلية شمال المحافظة، تديره عمالة وافدة، وذلك خلال حملة دهم نفذتها في نطاق البلدية، حيث جرى مصادرة ما بداخل المستودع وهي 105 أسرة فيما لاذ العمال بالهروب.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبين من بلدية المطار رصدوا المستودع المخالف قبل مداهمته وذلك في إطار أعمال الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق البلدية بالنطاق خصوصًا ما يتعلق بالمستودعات المخالفة، وأكد أن البلدية مستمرة في متابعة ورصد جميع المخالفات، مؤكدًا حرص الأمانة على خدمة المواطنين والمقيمين.

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