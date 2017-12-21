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الثقفي: التباهي بالمظاهر ومنصات التواصل من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

قالت: سقف المطالب للفتيات ارتفع.. والنضج أهم من العمر لنجاح واستمرار الزواجات

كشفت الدكتورة نجوى الثقفي؛ المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، عن نتائج دراسة بالمنطقة الجنوبية حول أسباب تأخر سن الزواج، لافتة إلى أن التباهي بالمظاهر في منصات التواصل الاجتماعي، دفع ببعض الفتيات لطلب وضع اجتماعي معين وسقف عالٍ من الماليات؛ ما أدى إلى عزوف بعض الشباب عن التفكير في الزواج، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم توافر الوظائف بشكل كبير.

وأضافت في لقاء ببرنامج اليوم بقناة الإخبارية، أن العمر المثالي للزواج ليس محدداً، لكن الأهم هو النضج الفكري وهو ما يعتمد على التنشئة الأسرية والاستعداد لتحمُّل المسؤولية وتكوين أسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثقفي: التباهي بالمظاهر ومنصات التواصل من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج
سبق

كشفت الدكتورة نجوى الثقفي؛ المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، عن نتائج دراسة بالمنطقة الجنوبية حول أسباب تأخر سن الزواج، لافتة إلى أن التباهي بالمظاهر في منصات التواصل الاجتماعي، دفع ببعض الفتيات لطلب وضع اجتماعي معين وسقف عالٍ من الماليات؛ ما أدى إلى عزوف بعض الشباب عن التفكير في الزواج، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم توافر الوظائف بشكل كبير.

وأضافت في لقاء ببرنامج اليوم بقناة الإخبارية، أن العمر المثالي للزواج ليس محدداً، لكن الأهم هو النضج الفكري وهو ما يعتمد على التنشئة الأسرية والاستعداد لتحمُّل المسؤولية وتكوين أسرة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:52 AM

الثقفي: التباهي بالمظاهر ومنصات التواصل من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

قالت: سقف المطالب للفتيات ارتفع.. والنضج أهم من العمر لنجاح واستمرار الزواجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الدكتورة نجوى الثقفي؛ المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، عن نتائج دراسة بالمنطقة الجنوبية حول أسباب تأخر سن الزواج، لافتة إلى أن التباهي بالمظاهر في منصات التواصل الاجتماعي، دفع ببعض الفتيات لطلب وضع اجتماعي معين وسقف عالٍ من الماليات؛ ما أدى إلى عزوف بعض الشباب عن التفكير في الزواج، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وعدم توافر الوظائف بشكل كبير.

وأضافت في لقاء ببرنامج اليوم بقناة الإخبارية، أن العمر المثالي للزواج ليس محدداً، لكن الأهم هو النضج الفكري وهو ما يعتمد على التنشئة الأسرية والاستعداد لتحمُّل المسؤولية وتكوين أسرة.

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