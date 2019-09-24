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"الجمارك": أحبطنا 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ"منفذ البطحاء"

عُثِر عليها مُخبأة داخل شاحنتين ومواصلةً لنشر إنجازاتها في يوم الوطن الـ89

أعلنت "الجمارك السعودية" قبل قليل عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.


وقالت في "تدوينة" نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك": أحبطنا 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ"منفذ البطحاء"
سبق

أعلنت "الجمارك السعودية" قبل قليل عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.


وقالت في "تدوينة" نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.


24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:52 PM

"الجمارك": أحبطنا 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ"منفذ البطحاء"

عُثِر عليها مُخبأة داخل شاحنتين ومواصلةً لنشر إنجازاتها في يوم الوطن الـ89

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت "الجمارك السعودية" قبل قليل عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.


وقالت في "تدوينة" نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.


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