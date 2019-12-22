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بحسب "معلم طنطورة العُلا" .. ساعات وتنطلق "مربعانية الشتاء"

يصل إليها الظل مرة في السنة وبعدها يتراجع .. أقصر نهار بالعام

يعلن ظهر اليوم أهالي محافظة العُلا دخول مربعانية الشتاء، بحسب معلم الطنطورة، وهي العادة السنوية التي يقوم بها أهالي العُلا في مثل هذا الوقت من العام؛ حيث لا يتكرر المشهد إلا مرة كل عام، وهو أن يصل ظل الطنطورة إلى العلامة المقابلة لها والموجودة على الأرض.

والطنطورة هرمية الشكل يُعرف من خلالها دخول فصل الشتاء، ففي مثل هذا اليوم 22 ديسمبر من كل سنة الذي يصادف 1 الجدي يجتمع أهالي العُلا من مختلف الأعمار لمشاهدة دخول وقت الشتاء، من خلال علامة توجد في الأرض أمام الطنطورة يصل إليها الظل مرة في السنة وبعدها يتراجع، وهو يعد أقصر نهار في السنة، وإذا وصل ظل الطنطورة إلى العلامة يعني ذلك وقت دخول فصل الشتاء.

ويعتمد أهالي العُلا لإثبات دخول فصل الشتاء على الساعة الشمسية، التي تعرف بـ "الطنطورة"؛ حيث تقع في البلدة القديمة، ويقال إنها بُنيت منذ مئات السنين، ولا أحد من أهالي العُلا والمهتمين بها يستطيع تحديد تاريخ بنائها، فيما أشارت بعض الكتب الحديثة إلى أنها تعود للعصور الرومانية وكان المزارعون يعتمدون عليها لتحديد فصول السنة، كما كان بوساطتها يتم توزيع مياه عين تدعل.

ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، إعلاناً استضافت أهالي العُلا لاحتفال شتاء طنطورة ببدء موسم الزراعة الشتوي في موقع "الطنطورة" داخل البلدة القديمة، عند الساعة 11 صباحاً، وأشار إلى أن الحضور مجاني، وأن نقطة التجمع داخل "المتنزه الشتوي"، استعداداً للانتقال عبر الحافلات إلى موقع الحفل.

العلا المربعانية معلم طنطورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحسب "معلم طنطورة العُلا" .. ساعات وتنطلق "مربعانية الشتاء"
سبق

يعلن ظهر اليوم أهالي محافظة العُلا دخول مربعانية الشتاء، بحسب معلم الطنطورة، وهي العادة السنوية التي يقوم بها أهالي العُلا في مثل هذا الوقت من العام؛ حيث لا يتكرر المشهد إلا مرة كل عام، وهو أن يصل ظل الطنطورة إلى العلامة المقابلة لها والموجودة على الأرض.

والطنطورة هرمية الشكل يُعرف من خلالها دخول فصل الشتاء، ففي مثل هذا اليوم 22 ديسمبر من كل سنة الذي يصادف 1 الجدي يجتمع أهالي العُلا من مختلف الأعمار لمشاهدة دخول وقت الشتاء، من خلال علامة توجد في الأرض أمام الطنطورة يصل إليها الظل مرة في السنة وبعدها يتراجع، وهو يعد أقصر نهار في السنة، وإذا وصل ظل الطنطورة إلى العلامة يعني ذلك وقت دخول فصل الشتاء.

ويعتمد أهالي العُلا لإثبات دخول فصل الشتاء على الساعة الشمسية، التي تعرف بـ "الطنطورة"؛ حيث تقع في البلدة القديمة، ويقال إنها بُنيت منذ مئات السنين، ولا أحد من أهالي العُلا والمهتمين بها يستطيع تحديد تاريخ بنائها، فيما أشارت بعض الكتب الحديثة إلى أنها تعود للعصور الرومانية وكان المزارعون يعتمدون عليها لتحديد فصول السنة، كما كان بوساطتها يتم توزيع مياه عين تدعل.

ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، إعلاناً استضافت أهالي العُلا لاحتفال شتاء طنطورة ببدء موسم الزراعة الشتوي في موقع "الطنطورة" داخل البلدة القديمة، عند الساعة 11 صباحاً، وأشار إلى أن الحضور مجاني، وأن نقطة التجمع داخل "المتنزه الشتوي"، استعداداً للانتقال عبر الحافلات إلى موقع الحفل.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:13 AM

بحسب "معلم طنطورة العُلا" .. ساعات وتنطلق "مربعانية الشتاء"

يصل إليها الظل مرة في السنة وبعدها يتراجع .. أقصر نهار بالعام

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بدر الجبل - تبوك
0
3,088

يعلن ظهر اليوم أهالي محافظة العُلا دخول مربعانية الشتاء، بحسب معلم الطنطورة، وهي العادة السنوية التي يقوم بها أهالي العُلا في مثل هذا الوقت من العام؛ حيث لا يتكرر المشهد إلا مرة كل عام، وهو أن يصل ظل الطنطورة إلى العلامة المقابلة لها والموجودة على الأرض.

والطنطورة هرمية الشكل يُعرف من خلالها دخول فصل الشتاء، ففي مثل هذا اليوم 22 ديسمبر من كل سنة الذي يصادف 1 الجدي يجتمع أهالي العُلا من مختلف الأعمار لمشاهدة دخول وقت الشتاء، من خلال علامة توجد في الأرض أمام الطنطورة يصل إليها الظل مرة في السنة وبعدها يتراجع، وهو يعد أقصر نهار في السنة، وإذا وصل ظل الطنطورة إلى العلامة يعني ذلك وقت دخول فصل الشتاء.

ويعتمد أهالي العُلا لإثبات دخول فصل الشتاء على الساعة الشمسية، التي تعرف بـ "الطنطورة"؛ حيث تقع في البلدة القديمة، ويقال إنها بُنيت منذ مئات السنين، ولا أحد من أهالي العُلا والمهتمين بها يستطيع تحديد تاريخ بنائها، فيما أشارت بعض الكتب الحديثة إلى أنها تعود للعصور الرومانية وكان المزارعون يعتمدون عليها لتحديد فصول السنة، كما كان بوساطتها يتم توزيع مياه عين تدعل.

ونشرت منصة شتاء طنطورة 2020 على موقع "تويتر"، إعلاناً استضافت أهالي العُلا لاحتفال شتاء طنطورة ببدء موسم الزراعة الشتوي في موقع "الطنطورة" داخل البلدة القديمة، عند الساعة 11 صباحاً، وأشار إلى أن الحضور مجاني، وأن نقطة التجمع داخل "المتنزه الشتوي"، استعداداً للانتقال عبر الحافلات إلى موقع الحفل.

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