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كوريا الجنوبية.. "صفر إصابات" بكورونا في سيئول لليوم الـ9 على التوالي

بلغ إجمالي الإصابات في العاصمة 633 حتى الآن.. 437 حالة تماثلت للشفاء

أظهرت البيانات الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول؛ وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وبلغ إجمالي الإصابات في سيئول 633 حتى الآن؛ فيما يتلقى 194 شخصًا العلاج حاليًا، وتم تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تامّ.

وأوضحت البيانات أن الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات؛ مشيرة إلى أن جميع الحالات الثمانية التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 أبريل؛ هي حالات وافدة.

ووفق "روسيا اليوم" أظهرت بيانات منفصلة نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن كوريا الجنوبية سجلت الأربعاء 9 حالات؛ ليصل إجمالي حالات العدوى إلى 10.761 في عموم البلاد.

ويعتبر هذا اليوم الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة عند 15 إصابة أو أقل، وهو أقل بكثير مقارنة بيوم 29 فبراير عندما وصلت ذروة الإصابات إلى 909.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية.. "صفر إصابات" بكورونا في سيئول لليوم الـ9 على التوالي
سبق

أظهرت البيانات الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول؛ وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وبلغ إجمالي الإصابات في سيئول 633 حتى الآن؛ فيما يتلقى 194 شخصًا العلاج حاليًا، وتم تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تامّ.

وأوضحت البيانات أن الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات؛ مشيرة إلى أن جميع الحالات الثمانية التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 أبريل؛ هي حالات وافدة.

ووفق "روسيا اليوم" أظهرت بيانات منفصلة نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن كوريا الجنوبية سجلت الأربعاء 9 حالات؛ ليصل إجمالي حالات العدوى إلى 10.761 في عموم البلاد.

ويعتبر هذا اليوم الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة عند 15 إصابة أو أقل، وهو أقل بكثير مقارنة بيوم 29 فبراير عندما وصلت ذروة الإصابات إلى 909.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:18 PM

كوريا الجنوبية.. "صفر إصابات" بكورونا في سيئول لليوم الـ9 على التوالي

بلغ إجمالي الإصابات في العاصمة 633 حتى الآن.. 437 حالة تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة غير وافدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول؛ وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وبلغ إجمالي الإصابات في سيئول 633 حتى الآن؛ فيما يتلقى 194 شخصًا العلاج حاليًا، وتم تسجيل 437 حالة شفاء بشكل تامّ.

وأوضحت البيانات أن الإصابات الوافدة إلى العاصمة بلغت 254، وهي تمثل 40.1% من إجمالي الإصابات؛ مشيرة إلى أن جميع الحالات الثمانية التي تم تأكيدها في المدينة بعد 20 أبريل؛ هي حالات وافدة.

ووفق "روسيا اليوم" أظهرت بيانات منفصلة نشرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن كوريا الجنوبية سجلت الأربعاء 9 حالات؛ ليصل إجمالي حالات العدوى إلى 10.761 في عموم البلاد.

ويعتبر هذا اليوم الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات الجديدة عند 15 إصابة أو أقل، وهو أقل بكثير مقارنة بيوم 29 فبراير عندما وصلت ذروة الإصابات إلى 909.

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