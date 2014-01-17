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"باردة تتوغل وثلوج تستمر وحرارة دون الصفر".. اليوم وغداً والعاصمة حاضرة

"الأرصاد" تحذّر من حالة صقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة

توقّع المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل؛ استمرار تساقط الثلوج على تبوك والحدود الشمالية وشمال حائل، خاصة على المرتفعات الجنوبية لمنطقة تبوك، إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج على الأجزاء الشمالية والمرتفعات من منطقة حائل غداً.

وأضاف العقيل؛ عبر قناة الإخبارية، اليوم، أن الأجواء الباردة ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، والشمالي الغربي، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، مع توقعات بأن تزداد حدة الانخفاض في درجات الحرارة، غداً الثلاثاء؛ لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، على معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما قد تصل درجات الحرارة العظمي إلى أقل من 10 مئوية على بعض المناطق الشمالية.

وتابع: تتوغل الكتلة الهوائية الباردة لتؤثر في منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية والقصيم والرياض؛ لتراوح درجات الحرارة عند الصفر المئوي بها؛ قد تصل بداخل العاصمة الرياض إلى ما بين 5 درجات مئوية ودرجة واحدة خارجها، مع تكوُّن الصقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"باردة تتوغل وثلوج تستمر وحرارة دون الصفر".. اليوم وغداً والعاصمة حاضرة
سبق

توقّع المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل؛ استمرار تساقط الثلوج على تبوك والحدود الشمالية وشمال حائل، خاصة على المرتفعات الجنوبية لمنطقة تبوك، إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج على الأجزاء الشمالية والمرتفعات من منطقة حائل غداً.

وأضاف العقيل؛ عبر قناة الإخبارية، اليوم، أن الأجواء الباردة ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، والشمالي الغربي، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، مع توقعات بأن تزداد حدة الانخفاض في درجات الحرارة، غداً الثلاثاء؛ لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، على معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما قد تصل درجات الحرارة العظمي إلى أقل من 10 مئوية على بعض المناطق الشمالية.

وتابع: تتوغل الكتلة الهوائية الباردة لتؤثر في منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية والقصيم والرياض؛ لتراوح درجات الحرارة عند الصفر المئوي بها؛ قد تصل بداخل العاصمة الرياض إلى ما بين 5 درجات مئوية ودرجة واحدة خارجها، مع تكوُّن الصقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:08 AM

"باردة تتوغل وثلوج تستمر وحرارة دون الصفر".. اليوم وغداً والعاصمة حاضرة

"الأرصاد" تحذّر من حالة صقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل؛ استمرار تساقط الثلوج على تبوك والحدود الشمالية وشمال حائل، خاصة على المرتفعات الجنوبية لمنطقة تبوك، إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج على الأجزاء الشمالية والمرتفعات من منطقة حائل غداً.

وأضاف العقيل؛ عبر قناة الإخبارية، اليوم، أن الأجواء الباردة ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، والشمالي الغربي، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، مع توقعات بأن تزداد حدة الانخفاض في درجات الحرارة، غداً الثلاثاء؛ لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، على معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما قد تصل درجات الحرارة العظمي إلى أقل من 10 مئوية على بعض المناطق الشمالية.

وتابع: تتوغل الكتلة الهوائية الباردة لتؤثر في منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية والقصيم والرياض؛ لتراوح درجات الحرارة عند الصفر المئوي بها؛ قد تصل بداخل العاصمة الرياض إلى ما بين 5 درجات مئوية ودرجة واحدة خارجها، مع تكوُّن الصقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

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