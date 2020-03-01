أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا"
لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي.
وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.
وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.
رئيس الوزراء الأرميني
نيكول باشينيان
فيروس كورونا الجديد
أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-01
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي.
وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.
وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:00 AM
أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا"
لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي.
وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.
وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.