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27152 إحصائية مخالفات احترازات كورونا في أسبوع.. والرياض تتصدر

"الداخلية" تطالب بضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بهذا الشأن

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27152) مخالفة، وذلك للفترة من 25/ 10/ 1442هـ حتى 2/ 11/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، و منطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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27152 إحصائية مخالفات احترازات كورونا في أسبوع.. والرياض تتصدر
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27152) مخالفة، وذلك للفترة من 25/ 10/ 1442هـ حتى 2/ 11/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، و منطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
05:11 PM

27152 إحصائية مخالفات احترازات كورونا في أسبوع.. والرياض تتصدر

"الداخلية" تطالب بضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بهذا الشأن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27152) مخالفة، وذلك للفترة من 25/ 10/ 1442هـ حتى 2/ 11/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8481)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5376)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3632)، و منطقة القصيم بـ(2094)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1967)، ومنطقة الجوف بـ(1388)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1029)، ومنطقة تبوك بـ(913)، ومنطقة حائل بـ(888)، ومنطقة الباحة بـ(486) ومنطقة جازان بـ(436)، ومنطقة عسير بـ(314) ومنطقة نجران بـ(148).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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