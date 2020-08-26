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بالثانية.. تعرّف على إجمالي إيرادات صانعي السيارات في العالم

أنتج منها 92 مليون سيارة في عام 2019 وحده.. وفولكس فاجن في المقدمة

أنتج صانعو السيارات في عام 2019 وحده، 92 مليون سيارة ساهمت في ضخ أموال كبيرة في اقتصادات الدول المنتجة للسيارات في أوروبا وأمريكا وآسيا.

واحتلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية المركز الأول من حيث الإيرادات في عام 2019؛ حيث بلغت 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

وتمتلك مجموعة فولكس فاجن مجموعة شاملة من العلامات التجارية والخدمات، وكانت أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، من حيث المبيعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بدءًا من سيارات الركاب والدراجات النارية.

ووفقًا لموقع "فيجوالكابيتاليس" العالمي للإحصائيات؛ فإن هناك 10 شركات لصناعة السيارات تُحقق أرباحًا كبيرة في كل ثانية.

وفيما يلي أهم 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم من حيث الأرباح:

1- فولكس فاجن: بلغ إجمالي الإيرادات 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

2- شركة تويوتا: بلغ إجمالي الإيرادات 272.3 مليار دولار؛ ما يعادل 8634.58 دولارًا في الثانية.

3- شركة فورد الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 156 مليار دولار؛ ما يعادل 4946.73 دولارًا في الثانية.

4- شركة هوندا اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 143.1 مليار دولار؛ ما يعادل 4537.67 دولارًا في الثانية.

5- شركة جنرال موتورز الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 137.2 مليار دولار؛ ما يعادل 4351.76 دولارًا في الثانية.

6- شركة فيات كرايسلر الإيطالية: بلغ إجمالي الإيرادات 121.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3856.10 دولارًا في الثانية.

7- شركة بي إم دبليو الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 116.9 مليار دولار؛ ما يعادل 3708.89 دولارًا في الثانية

8- شركة مرسيدس- بنز (دايملر) الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 104.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3316.84 دولارًا في الثانية.

9- شركة نيسان اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 92 مليار دولار؛ ما يعادل 2918.81 دولارًا.

10- شركة هونداي الكورية (كوريا الجنوبية): بلغ إجمالي الإيرادات 90.8 مليار دولار؛ ما يعادل 2879.25 دولارًا في الثانية.

يشار إلى أن مجموعة فولكس فاجن باعت ما يقارب 11 مليون سيارة؛ في حين باعت تويوتا والشركات التابعة لها ما يقارب 9 ملايين سيارة في عام 2019 حول العالم.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بالثانية.. تعرّف على إجمالي إيرادات صانعي السيارات في العالم
سبق

أنتج صانعو السيارات في عام 2019 وحده، 92 مليون سيارة ساهمت في ضخ أموال كبيرة في اقتصادات الدول المنتجة للسيارات في أوروبا وأمريكا وآسيا.

واحتلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية المركز الأول من حيث الإيرادات في عام 2019؛ حيث بلغت 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

وتمتلك مجموعة فولكس فاجن مجموعة شاملة من العلامات التجارية والخدمات، وكانت أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، من حيث المبيعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بدءًا من سيارات الركاب والدراجات النارية.

ووفقًا لموقع "فيجوالكابيتاليس" العالمي للإحصائيات؛ فإن هناك 10 شركات لصناعة السيارات تُحقق أرباحًا كبيرة في كل ثانية.

وفيما يلي أهم 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم من حيث الأرباح:

1- فولكس فاجن: بلغ إجمالي الإيرادات 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

2- شركة تويوتا: بلغ إجمالي الإيرادات 272.3 مليار دولار؛ ما يعادل 8634.58 دولارًا في الثانية.

3- شركة فورد الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 156 مليار دولار؛ ما يعادل 4946.73 دولارًا في الثانية.

4- شركة هوندا اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 143.1 مليار دولار؛ ما يعادل 4537.67 دولارًا في الثانية.

5- شركة جنرال موتورز الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 137.2 مليار دولار؛ ما يعادل 4351.76 دولارًا في الثانية.

6- شركة فيات كرايسلر الإيطالية: بلغ إجمالي الإيرادات 121.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3856.10 دولارًا في الثانية.

7- شركة بي إم دبليو الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 116.9 مليار دولار؛ ما يعادل 3708.89 دولارًا في الثانية

8- شركة مرسيدس- بنز (دايملر) الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 104.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3316.84 دولارًا في الثانية.

9- شركة نيسان اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 92 مليار دولار؛ ما يعادل 2918.81 دولارًا.

10- شركة هونداي الكورية (كوريا الجنوبية): بلغ إجمالي الإيرادات 90.8 مليار دولار؛ ما يعادل 2879.25 دولارًا في الثانية.

يشار إلى أن مجموعة فولكس فاجن باعت ما يقارب 11 مليون سيارة؛ في حين باعت تويوتا والشركات التابعة لها ما يقارب 9 ملايين سيارة في عام 2019 حول العالم.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:46 AM

بالثانية.. تعرّف على إجمالي إيرادات صانعي السيارات في العالم

أنتج منها 92 مليون سيارة في عام 2019 وحده.. وفولكس فاجن في المقدمة

A A A
خالد علي - جدة
5
1,613

أنتج صانعو السيارات في عام 2019 وحده، 92 مليون سيارة ساهمت في ضخ أموال كبيرة في اقتصادات الدول المنتجة للسيارات في أوروبا وأمريكا وآسيا.

واحتلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية المركز الأول من حيث الإيرادات في عام 2019؛ حيث بلغت 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

وتمتلك مجموعة فولكس فاجن مجموعة شاملة من العلامات التجارية والخدمات، وكانت أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، من حيث المبيعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بدءًا من سيارات الركاب والدراجات النارية.

ووفقًا لموقع "فيجوالكابيتاليس" العالمي للإحصائيات؛ فإن هناك 10 شركات لصناعة السيارات تُحقق أرباحًا كبيرة في كل ثانية.

وفيما يلي أهم 10 شركات لصناعة السيارات حول العالم من حيث الأرباح:

1- فولكس فاجن: بلغ إجمالي الإيرادات 290.2 مليار دولار؛ أي ما يعادل 9202.88 دولارًا في الثانية.

2- شركة تويوتا: بلغ إجمالي الإيرادات 272.3 مليار دولار؛ ما يعادل 8634.58 دولارًا في الثانية.

3- شركة فورد الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 156 مليار دولار؛ ما يعادل 4946.73 دولارًا في الثانية.

4- شركة هوندا اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 143.1 مليار دولار؛ ما يعادل 4537.67 دولارًا في الثانية.

5- شركة جنرال موتورز الأمريكية: بلغ إجمالي الإيرادات 137.2 مليار دولار؛ ما يعادل 4351.76 دولارًا في الثانية.

6- شركة فيات كرايسلر الإيطالية: بلغ إجمالي الإيرادات 121.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3856.10 دولارًا في الثانية.

7- شركة بي إم دبليو الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 116.9 مليار دولار؛ ما يعادل 3708.89 دولارًا في الثانية

8- شركة مرسيدس- بنز (دايملر) الألمانية: بلغ إجمالي الإيرادات 104.6 مليار دولار؛ ما يعادل 3316.84 دولارًا في الثانية.

9- شركة نيسان اليابانية: بلغ إجمالي الإيرادات 92 مليار دولار؛ ما يعادل 2918.81 دولارًا.

10- شركة هونداي الكورية (كوريا الجنوبية): بلغ إجمالي الإيرادات 90.8 مليار دولار؛ ما يعادل 2879.25 دولارًا في الثانية.

يشار إلى أن مجموعة فولكس فاجن باعت ما يقارب 11 مليون سيارة؛ في حين باعت تويوتا والشركات التابعة لها ما يقارب 9 ملايين سيارة في عام 2019 حول العالم.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,676
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