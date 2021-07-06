الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين

الصحة توفره حاليًا لمن عمره 40 عامًا

نقل مراسل لقناة "الإخبارية"، عن مصادر، أنه سيتم تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعد أسبوعين من الآن.

وتوفر وزارة الصحة حاليًا الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا.