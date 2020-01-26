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رغم تهديدها بالقتل.. سفيرة هولندا تعود إلى باكستان

السفارة تلقت رسالة على خلفية مسابقة الرسوم المتحركة

أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت، أن سفيرة هولندا في باكستان أردي ستويوس-براكن ستعود إليها الشهر المقبل، بعدما غادرت؛ إثر تلقيها تهديداً بالقتل العام الماضي، قيل "إنه من متشددين غاضبين من تغريدات السياسي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز".

وأوضحت صحيفة "ألغيمين داغبلاد" أن "براكن" ستعود إلى إسلام أباد في مطلع فبراير المقبل، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "رسالة تحدثت عن تهديد محدد على ارتباط بمسابقة الرسوم الكاريكاتورية عن النبي، التي ألغيت قبل أشهر من ذلك".

وكانت السفيرة في إجازة في هولندا في أواخر أكتوبر الماضي، عندما علمت أن "رسالة وصلت إلى السفارة من السلطات الباكستانية".

وأعدت وزارة الداخلية الباكستانية في أكتوبر مذكرة سرية تتعلق بخطط لاستهداف السفيرة الهولندية من قبل "حركة لبيك-باكستان"، وفق ما أعلنت وسائل إعلام من البلدين حينها.

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رغم تهديدها بالقتل.. سفيرة هولندا تعود إلى باكستان
سبق

أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت، أن سفيرة هولندا في باكستان أردي ستويوس-براكن ستعود إليها الشهر المقبل، بعدما غادرت؛ إثر تلقيها تهديداً بالقتل العام الماضي، قيل "إنه من متشددين غاضبين من تغريدات السياسي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز".

وأوضحت صحيفة "ألغيمين داغبلاد" أن "براكن" ستعود إلى إسلام أباد في مطلع فبراير المقبل، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "رسالة تحدثت عن تهديد محدد على ارتباط بمسابقة الرسوم الكاريكاتورية عن النبي، التي ألغيت قبل أشهر من ذلك".

وكانت السفيرة في إجازة في هولندا في أواخر أكتوبر الماضي، عندما علمت أن "رسالة وصلت إلى السفارة من السلطات الباكستانية".

وأعدت وزارة الداخلية الباكستانية في أكتوبر مذكرة سرية تتعلق بخطط لاستهداف السفيرة الهولندية من قبل "حركة لبيك-باكستان"، وفق ما أعلنت وسائل إعلام من البلدين حينها.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
05:31 PM

رغم تهديدها بالقتل.. سفيرة هولندا تعود إلى باكستان

السفارة تلقت رسالة على خلفية مسابقة الرسوم المتحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت، أن سفيرة هولندا في باكستان أردي ستويوس-براكن ستعود إليها الشهر المقبل، بعدما غادرت؛ إثر تلقيها تهديداً بالقتل العام الماضي، قيل "إنه من متشددين غاضبين من تغريدات السياسي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز".

وأوضحت صحيفة "ألغيمين داغبلاد" أن "براكن" ستعود إلى إسلام أباد في مطلع فبراير المقبل، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "رسالة تحدثت عن تهديد محدد على ارتباط بمسابقة الرسوم الكاريكاتورية عن النبي، التي ألغيت قبل أشهر من ذلك".

وكانت السفيرة في إجازة في هولندا في أواخر أكتوبر الماضي، عندما علمت أن "رسالة وصلت إلى السفارة من السلطات الباكستانية".

وأعدت وزارة الداخلية الباكستانية في أكتوبر مذكرة سرية تتعلق بخطط لاستهداف السفيرة الهولندية من قبل "حركة لبيك-باكستان"، وفق ما أعلنت وسائل إعلام من البلدين حينها.

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