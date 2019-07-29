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مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في إجراء عدة عمليات لإصلاح تهريب الصمام

مما يغني عن القلب المفتوح وخلال الفترة من 25  إلى 29  يوليو الجاري

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عدداً من الحالات المتمثلة في إصلاح تهريب الصمام الثلاثي عن طريق تقريب شرفات باستخدام مشبك بالقسطرة بجهاز (Triclip).

ويغني هذا الإجراء عن بعض عمليات القلب المفتوح في حالات معينة لبعض المرضى الذين لا يتحملون خطورة الجراحة، وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها ونجاحها قياسًا بأن مضاعفاتها قليلة في دراسات علمية كثيرة؛ حيث يعد هذا الإجراء آمنًا وسريعًا؛ حيث إن المريض يغادر المستشفى بعد إجراء القسطرة بـ24 ساعة فقط.

وقد أجريت هذه الحالات ضمن ورشة عمل لمشبك من الجيل الثاني المطور لإصلاح الصمام الثلاثي بالقسطرة (Triclip) التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 / 7 /2021م.

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مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في إجراء عدة عمليات لإصلاح تهريب الصمام
سبق

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عدداً من الحالات المتمثلة في إصلاح تهريب الصمام الثلاثي عن طريق تقريب شرفات باستخدام مشبك بالقسطرة بجهاز (Triclip).

ويغني هذا الإجراء عن بعض عمليات القلب المفتوح في حالات معينة لبعض المرضى الذين لا يتحملون خطورة الجراحة، وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها ونجاحها قياسًا بأن مضاعفاتها قليلة في دراسات علمية كثيرة؛ حيث يعد هذا الإجراء آمنًا وسريعًا؛ حيث إن المريض يغادر المستشفى بعد إجراء القسطرة بـ24 ساعة فقط.

وقد أجريت هذه الحالات ضمن ورشة عمل لمشبك من الجيل الثاني المطور لإصلاح الصمام الثلاثي بالقسطرة (Triclip) التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 / 7 /2021م.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
04:18 PM

مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في إجراء عدة عمليات لإصلاح تهريب الصمام

مما يغني عن القلب المفتوح وخلال الفترة من 25  إلى 29  يوليو الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عدداً من الحالات المتمثلة في إصلاح تهريب الصمام الثلاثي عن طريق تقريب شرفات باستخدام مشبك بالقسطرة بجهاز (Triclip).

ويغني هذا الإجراء عن بعض عمليات القلب المفتوح في حالات معينة لبعض المرضى الذين لا يتحملون خطورة الجراحة، وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها ونجاحها قياسًا بأن مضاعفاتها قليلة في دراسات علمية كثيرة؛ حيث يعد هذا الإجراء آمنًا وسريعًا؛ حيث إن المريض يغادر المستشفى بعد إجراء القسطرة بـ24 ساعة فقط.

وقد أجريت هذه الحالات ضمن ورشة عمل لمشبك من الجيل الثاني المطور لإصلاح الصمام الثلاثي بالقسطرة (Triclip) التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 / 7 /2021م.

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