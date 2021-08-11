"الصحة العالمية": "كورونا" يصيب 100 ألف شخص يومياً في الأمريكتين

نصفهم في الولايات المتحدة

أعلنت مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية للأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجري تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" كل يوم في الأمريكتين نصفهم في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى زيادة تبعث على القلق في أعداد الإصابات لدى دول تمكنت من السيطرة على تفشي الوباء لديها، وفقاً لـ"رويترز".

وحذرت كاريسا إتيان، من العاصمة الأمريكية واشنطن في مؤتمر صحفي افتراضي جمعها بمسؤولين آخرين من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، من أن الأمريكتين لا تزالان تقعان تحت وطأة مرض "كوفيد-19".

ولفتت إلى أن ارتباك خدمات الرعاية الصحية يهدد بحدوث زيادة في أمراض كانت تحت السيطرة مثل السل وفيروس نقص المناعة والتهاب الكبد.